Российская авиация нанесла удар по расположению украинского батальона в Харькове

Воздушно-космические силы России нанесли удар по пункту временного расположения украинского мотопехотного батальона в Харькове. На месте уничтожены до 100 националистов и четыре единицы военной техники. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Ударом ВКС России по пункту временной дислокации 22-го мотопехотного батальона 92-й механизированной бригады, расположенному в Харькове, уничтожены до 100 украинских националистов и четыре единицы военной техники», — заявил Конашенков.

Он добавил, что высокоточные ракеты Воздушно-космических сил уничтожили две пусковые установки системы залпового огня HIMARS в районе села Малотарановка в Донецкой Народной Республике. Это вооружение украинская армия получила от США.

Кроме того, ракеты поразили два склада, где хранились боеприпасы к американским установкам.