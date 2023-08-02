02 августа 2023, 09:38
Авиация Южной группировки уничтожила объекты ВСУ на нескольких направлениях
Минобороны: авиация Южной группировки нанесла удары по объектам ВСУ на ряде направлений
Авиация Южной группировки войск поразила объекты ВСУ на нескольких направлениях, нанеся по ним ракетно-бомбовые удары. Об этом сообщил РИА «Новости» начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
Собеседник агентства уточнил, что объекты противника поразили на Лисичанском, Соледаро-Артемовском, Александро-Калиновском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
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Экипажи самолетов Су-34 нанесли удары по пунктам временной дислокации 81-й аэромобильной бригады противника в районе Серебрянки и Белогоровки.
Западнее Клещеевки авиация поразила пункт временной дислокации 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, в Предтечино — 22-й отдельной механизированной бригады, в Новгородском — 24-й отдельной мехбригады.
Артиллеристы группировки уничтожили 120-миллиметровые минометы ВСУ в районах Серебрянки, Невельской. В Северске, Тихоновке, Александро-Калинове и Красногоровке российские военные поразили самоходные гаубицы «Акация», Krab, М777 и «Гвоздика», уточнил Астафьев.
Минобороны РФ
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