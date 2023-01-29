Спецоперация 29 января 2023, 15:44 Авиация и артиллерия союзных сил уничтожили технику и живую силу 14-й и 92-й мехбригад ВСУ Минобороны: союзные силы ударили по дислокациям 14-й и 92-й мехбригад ВСУ РИА «Новости»

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Авиационные и артиллерийские подразделения союзных сил открыли огонь на поражение техники и живой силы 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Его процитировали в Telegram-канале ведомства.

«Нанесено огневое поражение живой силе и технике 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ», — рассказал он.

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Конашенков отметил, что дислокации этих подразделений противника располагались около населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области, а также около Новоселовского в ЛНР.

Официальный представитель российского Минобороны сообщил, что удары по технике и живой силе 14-й и 92-й мехбригад ВСУ выполняли несколько подразделений союзных сил. Среди них он отметил штурмовую и армейскую авиацию. Также в выполнении этой задачи участвовала артиллерия «Западной» группировки ВС РФ.