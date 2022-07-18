Авиатехник показал, как обслуживают Су-34 перед вылетом

Российские военные применяют в спецоперации на Украине истребители Су-34. К каждому вылету их готовят авиатехники. Инженер авиационного комплекса рассказал телеканалу «Звезда», что нужно сделать, прежде чем отправить бомбардировщик в небо.

Первым делом бортовые инженеры заправляют истребитель. Одного бака топлива хватает на четыре тысячи километров полета. Затем они осматривают корпус и механизмы. Важно, чтобы не было вмятин, повреждений и других дефектов.

«Обязательно осматриваем входное устройство на наличие или отсутствие каких-либо деталей», — объяснил инженер авиационного комплекса.

Истребители Су-34 считаются лучшими бортовыми бомбардировщиками. Их используют в работе оперативно-тактической авиации ВКС России для ударов по технике противника, комплексам ПВО, военным складам, а также по помехам, которые создают ложные цели и метки на индикаторе.