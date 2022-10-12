Авиация ВКС России сбила Ми-8 и Су-24 в ходе спецоперации на Украине | 360°

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Авиация ВКС России сбила Ми-8 и Су-24 в ходе спецоперации на Украине

Минобороны: авиация ВКС России сбила Ми-8 и Су-24 в ходе спецоперации на Украине

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Украинский самолет Су-24 российская авиация сбила в ходе спецоперации в Николаевской области Украины, также удалось сбить украинский вертолет Ми-8. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, в Николаевской области, районе населенного пункта Шевченково, российские силы уничтожили украинский зенитный ракетный комплекс «Бук М-1».

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По данным Минобороны, ВС России с 24 февраля уничтожили 480 украинских вертолетов и самолетов.

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«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 319 самолетов, 161 вертолет, 2199 беспилотных летательных аппаратов, 380 зенитных ракетных комплексов, 5677 танка и других боевых бронированных машин», — сказано в сообщении министерства.

Кроме того, уничтожены 6496 единиц специальной военной автомобильной техники, 465 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6496 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны РФ

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