Спецоперация 28 июня 2023, 02:09 Авиабомбы сбросили по местам скопления ВСУ на Ореховском направлении — Рогов Член ВГА Рогов: по местам скопления боевиков ВСУ в районе села Работина сбросили авиабомбы РИА «Новости»

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Российские военные сбросили авиабомбы по местам скопления украинских сил на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом РИА «Новости» сообщил член ВГА региона Владимир Рогов.

По его словам, ударом авиационных бомб удалось пресечь попытку врага перебросить подкрепление и вооружение войскам, которые наступают на село Работино, находящееся под контролем Вооруженных сил России.

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«Наша тактическая авиация отработала и сбросила авиационные бомбы по местам скопления украинских войск и сосредоточения их тяжелой техники на Ореховском направлении», — сказал Рогов.

Ранее Рогов назвал обстановку на Запорожском направлении напряженной. Он отметил, что на Времевском выступе идут тяжелые бои. ВСУ, по его мнению, могут попытаться срезать выступ, если ситуация не изменится. Противник также предпринял четыре атаки в районе населенного пункта Ровнополь, все они были отбиты. Новым направлением для наступления враг выбрал село Работино.