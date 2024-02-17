Важное 17 февраля 2024, 11:23 Авдеевка перешла под контроль российской армии Военный эксперт Шурыгин: ВС России взяли Авдеевку под контроль утром 17 февраля РИА «Новости»

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Российские военные взяли Авдеевку под свой контроль ранним утром 17 февраля. Об этом в Telegram-канале сообщил военный эксперт Владислав Шурыгин.

По его словам, в городе остались отдельные группы украинских боевиков — либо заблокированные раньше, либо потерявшие связь с ВСУ.

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«Они прячутся по подвалам от ударов ВКС и артиллерийского огня. Всего в Авдеевке могут оставаться до тысячи военнослужащих ВСУ. При отступлении противник понес большие потери, все пути выхода находились под воздействием авиации и артиллерии», — написал военный эксперт.

Шурыгин допустил, что украинский президент Владимир Зеленский выжмет максимум из потери Авдеевки.

«Размахивая красной тряпкой, он будет давить на Запад, требовать оружие и деньги. Но совсем не факт, что поражение в Авдеевке заставит западные страны сплотиться вокруг него. Возможно, лидеры ЕС решат, что бессмысленно поддерживать сыплющуюся в пропасть Украину», — добавил он.

В ночь на 17 февраля командующий группировкой ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский объявил, что украинская армия покинула свои позиции в Авдеевке.