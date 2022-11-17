Спецоперация 17 ноября 2022, 12:04 Аварийные отключения электроэнергии ввели в Полтавской области «Полтаваоблэнерго»: в области ввели почасовые отключения электроэнергии freepik

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В Полтавской области Украины ввели графики аварийных и почасовых отключений электроэнергии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на компанию «Полтаваоблэнерго».

«График аварийных отключений применен в полном объеме. Также в течение дня в области будут действовать почасовые отключения света», — сообщила компания в Facebook*.

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Эту информацию подтвердил глава Полтавской областной администрации Дмитрий Лунин в своем Telegram-канале. Он написал, что «сегодня в Полтавской области, кроме почасовых отключений электроэнергии, дополнительно применены и аварийные». Он призвал жителей региона готовиться к еще более строгим ограничениям, а также запастись водой и теплыми вещами, зарядить электроприборы и переносные батареи.

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Ранее стало известно, что в Днепропетровской и ряде других областей Украины прогремели взрывы. Речь идет, в том числе, об Одесской области. Ее губернатор заявил, что массированный ракетный удар нанесли по инфраструктуре региона.

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