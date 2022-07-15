Аура Украины очищается

Российские войска продолжают наступательные действия, цели выбирают точно. Они уничтожают все военные объекты ВСУ, которые попадают в зону видимости, а разгром летного состава в Виннице подводит к тому, что на службе украинских ВВС останутся только беспилотники. Брифинг Минобороны о продвижении России в СВО для «360» разобрал полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Далее — прямая речь.

Точные цели

Самое важное, что продолжаются наступательные действия. Наши войска идут в том направлении, которое им задали.

Идет уничтожение группировки в Донецком укрепрайоне.

Очень интересный момент — нанесение удара по Дому офицеров в Виннице, где уничтожена группа офицеров, особенно офицеры ПВО и авиации, которые собрались там для проведения совещания. Это говорит о том, что наша разведка работает, цели для поражения у нас не хаотичные, мы их выбираем точно, там, где это необходимо.

Причем Украина подала жалобу в ООН, что мы якобы нанесли неизбирательный удар по гражданскому объекту. Мы доказали, что это был военный объект.

Несостоятельный план Зеленского

Удары высокоточным оружием мы наносим по складам, которые находятся в глубине обороны, это уже оперативно-стратегические резервы Украины, которые мы уничтожаем.

Тот план, который якобы презентовал Зеленский и его министр обороны Резников, — «миллионы, группировки, наступательные действия», — он несостоятельный. Все, что появляется в зоне нашей видимости, мы уничтожаем.

Наши войска приостановили любые активные действия со стороны ВСУ на Харьковском и Запорожском направлениях.

Умножаем на ноль

Все удары, о которых на брифинге рассказал Конашенков — это наш ответ на удары, которые ВСУ нанесли по Новой Каховке.

Мы предупреждаем: ребята, с нами шутить не надо, мы вас достанем везде, где бы вы только ни были

То, что летный состав в Виннице уничтожен, говорит о том, что мы практически выводим из строя, умножаем на ноль все Воздушные силы Украины. Их и так осталось там, что можно по пальцам пересчитать. А если мы уничтожаем руководство и летчиков, в небе кроме БПЛА больше почти никого не будет.

Источник фото: РИА «Новости»

Ликвидировали около 500 националистов

«Кракен»* — это люди без стыда и совести, без понятий ответственности. Уничтожение их — это очищение ауры Украины от этого всего негодяйства

И это предупреждение всем территориальным батальонам, националистическим организациям: господа, не господа, уважаемые или неуважаемые, вас везде настигнет суровая кара за те злодеяния, которые вы сделали или намерены сделать.

«Гиацинт-Б» не подлежат восстановлению

«Гиацинт-Б» — артиллерийская система. Это достаточно мощные самоходные гаубицы. В результате нашего удара уничтожен завод по ремонту и восстановлению этих гаубиц. Это снижает огневую мощь украинских военных на порядок.

Источник фото: РИА «Новости»

Тенденция последние две-три недели такова, что украинцы слабеют в огневой мощи с каждым днем. Даже то оружие, которое им поставляет Запад, не может перекрыть те потери, которые они несут. Это система советского производства, то есть восстановить их реально нет возможности, так как все производство, которое было налажено, оно было в СССР. Единственный, кто бы мог им помочь — Россия. Но мы понимаем, что это невозможно. Они остаются без артиллерии.

* Националистический батальон «Кракен» — ответвление батальона «Азов», признанного экстремистской организацией и запрещенного в РФ.