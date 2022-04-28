Захарова ответила на обвинения Украины в ущербе атомным станциям

Власти Украины продолжают распространять ложную информацию о пребывании российских военных на Чернобыльской и Запорожской атомных электростанциях. МИД России располагает фото и видео, которые доказывают, что обвинения режима ни на чем не основаны. Об этом говорится в заявлении официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.

Она напомнила, что власти Украины неоднократно заявляли о случаях «мародерства» на Чернобыльской АЭС и в Центральной аналитической лаборатории «Экоцентр», а также о росте уровня радиации в период нахождения там российский войск.

Но при этом Киев не говорит о том, что его диверсанты занимались подрывом линий электропередачи, оставив станцию без энергии. Восстанавливать энергоснабжение пришлось России и Белоруссии.

«Достоверная информация об истинном положении дел на объектах не раз передавалась нами по линии МАГАТЭ — на этот счет публиковались российские информационные циркуляры», — говорится в сообщении.

Захарова отметила, что российские военные брали под контроль атомные станции, чтобы обеспечить их безопасность, когда они оказывались в зоне проведения специальной операции. Кроме того, были опасения, что туда могут проникнуть украинские боевики, как это произошло на Запорожской АЭС 4 марта.

Контроль над Чернобыльской АЭС вернули украинскому персоналу по акту приема-передачи. В документе говорится, что к российским военным никаких претензий нет.

При этом киевский режим полтора месяца удерживал в плену четырех специалистов Росатома, которые прибыли для сопровождения груза на Ровенскую АЭС. Освободить их удалось только путем обмена. Сотрудники госкорпорации рассказали, как жестоко с ними обращались представители СБУ.