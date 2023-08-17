Спецоперация 17 августа 2023, 13:17 Атаку ВСУ остановили на подступах к запорожскому селу Работино Рогов: попытку ВСУ атаковать пресекли на подступах к селу Работино РИА «Новости»

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На подступах к селу Работино в Запорожской области отбили атаку ВСУ. Украинские военные передвигались на танках и бронемашинах, сообщил глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов в комментарии РИА «Новости».

«Утром противник предпринял попытку атаковать наши позиции на танках и американских бронемашинах Stryker», — уточнил собеседник агентства.

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По данным Рогова, ВСУ остановили на подступах к Работину. Боестолкновение продолжалось несколько часов.

«Украинские боевики получили по ушам и отошли, по ним сейчас отрабатывает наша авиация», — добавил он.

Глава движения «Мы — вместе с Россией» добавил, что бои продолжаются также на Времевском направлении. ВСУ не контролируют населенные пункты Урожайное и Старомайорское, хотя киевский режим заявляет обратное, указал Рогов.

По его данным, в районе села Пятихатки обстановка остается стабильной и контролируемой. Удары артиллерии пресекают попытки продвижения противника, подчеркнул он.