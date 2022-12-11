Спецоперация 11 декабря 2022, 13:59 Атаку трех штурмовых групп ВСУ отразили на Краснолиманском направлении Минобороны: атака трех штурмовых групп ВСУ провалилась на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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ВСУ попытались атаковать российские войска на Краснолиманском направлении. В бой они бросили три штурмовые группы, усиленные бронетехникой. Военнослужащие ВС РФ отбросили противника на исходные рубежи, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

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Украинские боевики безуспешно пытались прорваться к поселку Житловка, селам Площанка и Коломыйчиха Луганской Народной Республики. Но после огневого поражения с потерями отступили на исходные позиции.

На Купянском направлении российские военные нанесли артиллерийский удар по скоплениям живой силы и военной техники украинских войск около сел Синькова, Табаевка и Крахмальное Харьковской области.

«Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, бронетранспортер, три артиллерийских орудия и шесть автомобилей», — перечислил Конашенков потери противника.

Также российские войска продолжили наступление на Донецком направлении, выбив противника из укрепленных опорных пунктов. За сутки на этом участке специальной военной операции ликвидированы более 50 украинских боевиков, две боевые машины пехоты, бронетранспортер и три пикапа.

Еще несколько атак ВСУ на позиции российской армии отбили на Южно-Донецком направлении. Противник двинулся в сторону поселков Сладкое и Шевченко, но, столкнувшись с огнем артиллерии, отступил с потерями на исходные позиции