Спецоперация 30 августа 2023, 14:19 Атаку штурмовой группы отбили на Краснолиманском направлении Группировка «Центр» отразила атаку штурмовой группы у Серебрянского лесничества РИА «Новости»

Читать 360tv в

На Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества российские подразделения остановили нападение штурмовой группы украинских войск. Представитель Минобороны России Игорь Конашенков объявил об этом на брифинге.

«[Войска] отразили атаку штурмовой группы 42-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе Серебрянского лесничества», — сказал он.

Реклама

Группировка войск «Центр» нанесла удар в сотрудничестве с артиллерией и авиацией. За сутки украинские войска лишились на Краснолиманском направлении до 60 военнослужащих. Российские военные уничтожили два автомобиля противника и столько же боевых бронемашин.

На Донецком направлении потери ВСУ достигли 380 человек. Группировка войск «Юг» отразила пять атак. Около Великой Новоселки в ДНР уничтожили вагоны с боеприпасами для украинских орудий.