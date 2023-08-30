30 августа 2023, 14:19
Атаку штурмовой группы отбили на Краснолиманском направлении
Группировка «Центр» отразила атаку штурмовой группы у Серебрянского лесничества
На Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества российские подразделения остановили нападение штурмовой группы украинских войск. Представитель Минобороны России Игорь Конашенков объявил об этом на брифинге.
«[Войска] отразили атаку штурмовой группы 42-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе Серебрянского лесничества», — сказал он.
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Группировка войск «Центр» нанесла удар в сотрудничестве с артиллерией и авиацией. За сутки украинские войска лишились на Краснолиманском направлении до 60 военнослужащих. Российские военные уничтожили два автомобиля противника и столько же боевых бронемашин.
На Донецком направлении потери ВСУ достигли 380 человек. Группировка войск «Юг» отразила пять атак. Около Великой Новоселки в ДНР уничтожили вагоны с боеприпасами для украинских орудий.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
Красный Лиман
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