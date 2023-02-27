Спецоперация 27 февраля 2023, 12:32 Атаку российских морпехов позиций ВСУ в Угледаре сняли на видео Российский морпех снял от первого лица атаку на позиции ВСУ в Угледаре РИА «Новости»

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Штурм жилых домов в Угледаре, где украинские боевики оборудовали огневые позиции, снял на камеру боец подразделения 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России. Кадры от первого лица опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны».

На видео можно увидеть, как бойцы въехали на оккупированную противником территорию на боевой машине пехоты.

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После высадки они заняли круговую оборону жилого дома, где шквальным огнем подавили попытки обороны украинских военных. Взяв помещение штурмом, они приступили к зачистке.

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В минувшую субботу, 25 февраля, Минобороны России опубликовало видео с ударами тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» по позициям войск противника в Угледаре. Наводчик боевой машины пояснил, что таким образом зачищают дорогу для наступления российских войск.