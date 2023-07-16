Спецоперация 16 июля 2023, 06:03 Атаку на Севастополь из 8 беспилотников отразили этой ночью Губернатор Развожаев: ПВО, РЭБ и флот отразили атаку из 8 беспилотников ВСУ на Севастополь РИА «Новости»

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Ночную атаку на Севастополь удалось отразить. Силы ПВО, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и флот сбили и подавили восемь беспилотников. Об этом в своем Тelegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Над морем сбили один БПЛА и пять подавили силами РЭБ. Также были уничтожены два надводных беспилотника на внешнем рейде», — написал он.

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Глава Севастополя добавил, что атака была массированной и продолжительной. Однако никакие объекты — ни в черте города, ни в акватории — не пострадали.

От лица жителей города он поблагодарил военных за уверенную и спокойную работу.

«Сейчас в городе тихо и все спокойно. Продолжается контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы наготове», — добавил Развожаев.

Он также призвал севастопольцев доверять информации лишь из официальных источников.