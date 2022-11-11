Спецоперация 11 ноября 2022, 13:21 Атаку двух мотопехотных рот ВСУ сорвали на Краснолиманском направлении Минобороны: атака 2 рот ВСУ и польских наемников на Краснолиманском направлении не удалась РИА «Новости»

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Российские войска сорвали попытку атаки двух мотопехотных рот Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении. Вместе с ВСУ шли польские наемники. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«На Краснолиманском направлении активными действиями подразделений российских войск и упреждающим огнем артиллерии сорвана атака двух мотопехотных рот ВСУ, усиленных польскими наемниками», — уточнил он.

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Противник пытался атаковать в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Площанка Луганской Народной Республики.

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Конашенков обратил внимание, что в ходе боевых действий потери противника составили до 90 украинских военнослужащих и наемников убитыми и ранеными. Уничтожена одна боевая бронированная машина ВСУ.

Всего с начала проведения специальной военной операции ВСУ лишились 6511 танков и других боевых бронированных машин, а также 7166 единиц специальной военной автомобильной техники.