16 июля 2023, 09:49
Минобороны рассказало подробности атаки дронов на Севастополь
Минобороны РФ: Севастополь атаковали семью дронами и двумя безэкипажными катерами
Россия пресекла попытку киевского режима осуществить террористическую атаку на Севастополь. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
ВСУ пытались атаковать город семью беспилотниками и двумя безэкипажными катерами полупогруженного типа, сообщило ведомство. Два дрона системы ПВО уничтожили над акваторией Черного моря, еще пять подавили средствами радиоэлектронной борьбы.
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«Также в северной части Черного моря были обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения катеров охраны водного района два безэкипажных катера ВСУ», — передали в министерстве.
Разрушений в городе нет. О пострадавших также не сообщалось.
При этом губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что были ликвидированы девять дронов, в том числе два надводных. По уточненным данным, девятый беспилотник сбили в районе мыса Манганари.
После атаки временно не работал морской транспорт. Но движение парома и катеров уже восстановили. Сейчас в городе спокойно, контроль воздушной обстановки продолжается.
Минобороны РФ
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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