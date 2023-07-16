Спецоперация 16 июля 2023, 09:49 Минобороны рассказало подробности атаки дронов на Севастополь Минобороны РФ: Севастополь атаковали семью дронами и двумя безэкипажными катерами Официальный сайт президента Украины

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Россия пресекла попытку киевского режима осуществить террористическую атаку на Севастополь. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

ВСУ пытались атаковать город семью беспилотниками и двумя безэкипажными катерами полупогруженного типа, сообщило ведомство. Два дрона системы ПВО уничтожили над акваторией Черного моря, еще пять подавили средствами радиоэлектронной борьбы.

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«Также в северной части Черного моря были обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения катеров охраны водного района два безэкипажных катера ВСУ», — передали в министерстве.

Разрушений в городе нет. О пострадавших также не сообщалось.

При этом губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что были ликвидированы девять дронов, в том числе два надводных. По уточненным данным, девятый беспилотник сбили в районе мыса Манганари.

После атаки временно не работал морской транспорт. Но движение парома и катеров уже восстановили. Сейчас в городе спокойно, контроль воздушной обстановки продолжается.