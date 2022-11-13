Спецоперация 13 ноября 2022, 15:09 Атаки ВСУ на трех направлениях провалились Минобороны: российские военные отразили все попытки ВСУ атаковать по трем направлениям РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские националисты предприняли несколько попыток атаковать на Купянском, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях. Все они оказались безуспешными: продвижение ВСУ остановили российская артиллерия и авиация, сообщили в Минобороны России.

На Купянском направлении две усиленные ротные тактические группы дважды пытались завязать бой в направлении Новоселовского (ЛНР). Подразделения понесли большие потери. Российские военные отбросили их на исходные позиции. Неудачным оказалось и наступление в районе Владимировки и Змиевки.

Реклама

Общие потери украинских боевиков составили порядка 110 человек. ВСУ лишились двух танков, четырех боевых бронированных машин и шести автомобилей.

Реклама

Военнослужащие ВС РФ отразили атаки противника на Краснолиманском направлении. ВСУ наступали в районе Макеевки. Артиллерия при поддержке авиации ВКС остановила противника в двух километрах от переднего края обороны. Бой завязался и в направлении Червонопоповки.

В районе села Стельмаховка ВСУ и формирования иностранных наемников попались на попытке провести атаку с трех направлений, но российские военные вытеснили боевиков на минное поле. Потери противника составили 70 человек, один танк, три бронемашины и два автомобиля.

На Южно-Донецком направлении российские штурмовые группы отразили несколько контратак украинских войск, уничтожив более 60 украинских боевиков и шесть единиц техники, в числе которых два автомобиля с боеприпасами.

Ранее сообщалось, что ВСУ лишились арсенала с авиационными средствами поражения в Черкасской области.