Спецоперация 07 января 2023, 14:41 Атаки ВСУ на позиции российских войск пресекли на Донецком направлении Минобороны сообщило о сорванных атаках ВСУ на позиции российских военных в ДНР Министерство обороны Украины

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Украинские боевики совершили неудачную попытку атаковать позиции российских войск около Красногоровки и Георгиевки на Донецком направлении. Ответным ударом противника отбросили на первоначальные рубежи. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Попытку наступления провели подразделения 110-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Российские военные открыли встречный огонь, заставив противника отступить, потеряв убитыми и ранеными до 50 военных. Кроме того, на месте уничтожены танк и автомобиль.

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Контратаку подразделений 108-й бригады территориальной обороны ВСУ пресекли ответным огнем в районе населенного пункта Новомайорское Донецкой Народной Республики. На месте погибли более 20 украинских боевиков. Уничтожены две гаубицы Д-30, бронетранспортер и два пикапа.

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Еще одну атаку ВСУ российские военные отразили в районе Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении. Две группы 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад пошли в наступление, но столкнулись с встречным огнем. Общие потери противника составили 30 человек. Противник также лишился двух гаубиц Д-20, боевой бронированной машины и пикапа.