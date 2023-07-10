Спецоперация 10 июля 2023, 07:29 Атаки ВСУ на Лисичанском, Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях успешно отбили Группировка «Юг» отбила атаки ВСУ на трех направлениях в Донбассе РИА «Новости»

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Штурмовые подразделения Вооруженных сил Украины попытались пойти в атаку на Соледаро-Артемовском, Лисичанском и Александро-Калиновском направлениях. Группировка «Юг» отбила нападения, сообщил РИА «Новости» начальник пресс-центра Вадим Астафьев.

«Подразделения Южной группировки войск в течение суток продолжали отражать попытки штурмовых подразделений ВСУ прорвать оборону на Лисичанском, Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях», — сказал он.

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По скоплению войск противника около Константиновки, Часова Яра, Белогоровки и Верхнекаменского авиация группировки нанесла ракетно-бомбовые удары, а в Авдеевке поразила силы 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

По району сосредоточения 91-й механизированной бригады на Соледаро-Артемовском направлении ударили РСЗО «Торнадо-С» и разнесли склад боеприпасов 115-й механизированной бригады. Расчет тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» поразил противника вблизи Миньковки и Ягодного.

Спецотряд ВСУ в количестве около 30 боевиков пытался напасть в районе Жеребянок и Пятихаток на Запорожском направлении. После удара российских войск до 10 человек получили ранения или погибли, остальные бросились врассыпную.