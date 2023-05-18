Спецоперация 18 мая 2023, 09:09 Атаки ВСУ дронами-камикадзе на Краснолиманском направлении усилились Экс-офицер Марочко: атаки ВСУ дронами-камикадзе на Краснолиманском направлении усилились

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Вооруженные силы Украины стали чаще применять ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и дроны-камикадзе на Краснолиманском направлении в зоне СВО. Об этом сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на данные российской развездки.

«На Краснолиманском направлении противник начал более интенсивно применять БПЛА. На участке Кременная-Сватово отмечается увеличение использования украинскими боевиками различных беспилотных летательных аппаратов», — заявил он.

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По его словам, чаще Вооруженные силы Украины используют разведывательные дроны. Однако также украинские силы применяют и ударные беспилотники, и дроны-камикадзе.

Марочко рассказал и о том, что офицерский состав ВСУ не пускают в зону боевых действий. Командование приняло такое решение, чтобы уберечь этих людей.