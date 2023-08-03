Спецоперация 03 августа 2023, 12:43 Атаки и удержание тактических высот у Клещеевки стоили ВСУ больших потерь Офицер Марочко: ВСУ понесли большие потери во время атак под Клещеевкой в ДНР РИА «Новости»

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Украинские войска продолжили бои под Артемовском, пытаясь отбить Клещеевку и удержать взятые тактические высоты. Вооруженные силы России при помощи разных типов вооружений остановили нападение и заставили противника понести большие потери, сообщил РИА «Новости» подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На Донецком направлении украинские войска несут большие потери в ходе атак, а также удержания тактических высот», — сказал он.

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Противник пытался устроить нападение в районе Клещеевки под Артемовском, но, по словам Марочко, российские подразделения дали ему отпор. В боях против ВСУ использовали разные типы вооружений, в том числе высокоточные.

Кроме защиты своих позиций, ВС России на постоянной основе обстреливали взятые украинцами тактические высоты. Офицер сообщил, что эти удары привели к большим потерям в личном составе и технике украинской армии.

Работу добровольческого отряда «Барс-13» на передовой у Клещеевки показали «Известия». Украинские диверсанты пытались напасть на позиции.