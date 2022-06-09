План Украины обвинить Россию в химической атаке на Сумы провалится

Украинские боевики готовят новую провокацию с применением химического оружия в Сумах. Специалист по межнациональным конфликтам, политолог Евгений Михайлов рассказал «360», почему эта идея не приведет Украину к нужному ей результату.

Далее — прямая речь.

О будущей провокации

Все предыдущие попытки обвинить Россию в тех или иных прегрешениях получили достойный отпор. Вспомнить ту же Бучу, когда мы достаточно хорошо объяснили мировому сообществу, кто виноват в этой постановке. Страна регулярно показывает украинские документы по разработке биологического оружия и заявляет, что готовилось в отношении нее и Донбасса.

Мы бьем контраргументами, предоставляем доказательства преступлений. И им сложно с этим бороться

Сейчас произойдет очередная попытка дискредитировать Вооруженные силы России — при том, что мы всегда были открыты, пускали организации, ведущие контроль за химическим оружием.

О тактике защиты мирного населения

Боевики продолжают оборудовать огневые позиции в жилых домах, школах и на других гражданских объектах, заманивая российские войска вести бои в городской застройке. Тактика постоянно меняется, но, думаю, наши военные будут действовать так же, как в Мариуполе. Именно там была отработана работа в городских условиях.

Украинская сторона продолжает применять тактику террористов. Прикрывается мирными гражданами, не считая потери. Это уже признано многими партнерами Украины. Но чеченский спецназ заточен на выявление террористических ячеек и их уничтожение в тех или иных местах. Опыт у нас достаточно хороший.

Они будут, конечно, любыми методами втягивать нас в бои в городских условиях. Из-за этого, возможно, будет затягиваться решение определенных задач, но все это уже заложено в планах. Будем действовать так же, стараясь минимизировать потери среди гражданского населения.

Несомненно, они будут — и большие. Но гораздо меньше, чем если бы применялась тактика американцев. Они, как мы знаем по бомбардировкам в Сирии и Ираке, стирают город с лица земли, после этого заходят и машут флагами, заявляя, что победили. Как правило, боевики уходят из этих мест заблаговременно и погибает мирное население. Мы так делать не будем.

О важности взятия Славянска

Начались бои за Славянск, а это один из ключевых моментов битвы за Донбасс. Как только захватим Славянск, фактически решится вопрос уничтожения остатков Вооруженных сил Украины в Донбассе.

Дальше будем перенаправлять свои силы на другие направления. Фактически откроются дороги на Киев и Харьков

Рубежное и Северодонецк сейчас зачищают. Спецназ работает там очень качественно, помимо Вооруженных сил России привлечены отряд «Ахмат» и подготовленные к работе в городских условиях войска ЛНР и ДНР.

Вооруженным силам Украины сейчас нечем бороться. Думаю, остатки войск, попадая в оцепление, также будут сдаваться в плен — для украинских военных это станет лучшим выходом.