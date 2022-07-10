Атака ВСУ оставила бойцов Донбасса без продуктов. Запасы пополнит гуманитарный груз из Подмосковья

Грузовик с продуктами, лекарствами и необходимыми вещами для бойцов Донбасса в рамках гуманитарной акции Подмосковья «Доброе дело» отправился на передовую. Накануне противник более шести часов обстреливал позиции бойцов. Один из снарядов уничтожил продукты и лекарства. Для пополнения запасов на место выехал грузовик. С водителем Дмитрием, который находился на передовой во время обстрела, пообщалась корреспондент «360» Анастасия Куницына.

По словам водителя, когда украинские боевики начали обстрел, командиры отправили всех в укрытие.

«Благодаря их действиям ни один человек из личного состава не пострадал. Несмотря на то, что они нас шесть с половиной часов обстреливали. Из танков стреляли, 120-миллиметровыми, 155-миллиметровыми». Разбили нашу технику, вещи наши сгорели. Но главное — весь состав цел и невредим», — отметил Дмитрий.

Он подчеркнул, что сейчас запасы провизии и лекарств снова пополнят благодаря помощи от неравнодушных людей из России.

Водитель добавил, что он больше боится за своих родных, жену и мать. Он пояснил, что, несмотря на все его уговоры, временно уехать они отказались.

«Говорят: „Мы здесь родились и мы здесь будем“. Никто не хочет уезжать. Я жену отправил, а она взяла по-тихому приехала обратно», — поделился Дмитрий.

Собеседник отметил, что гуманитарная помощь — это не только материальная, но и моральная поддержка от людей, которая не позволяет бойцам унывать.

«Сила духа плюс характер. Поэтому не страшны нам никакие мины или американские установки. Плевали мы на это. У нас есть поддержка мирных жителей из России, ДНР и ЛНР. Поэтому спасибо вам огромное за вашу поддержку и помощь», — подытожил Дмитрий.