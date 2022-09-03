Спецоперация 03 сентября 2022, 02:22 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Атака украинских военных на Запорожскую АЭС привела к повреждению Днепровской ЛЭП Член ВГА Запорожской области Рогов: Днепровская ЛЭП перебита из-за атаки ВСУ на ЗАЭС РИА «Новости»

Читать 360tv в

В результате обстрела со стороны ВСУ Запорожской АЭС оказалась перебита Днепровская ЛЭП. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Три прилета в 400 метрах восточнее ЗАЭС. Еще один прилет между вторым и третьим энергоблоками. Перебита Днепровская ЛЭП. Атомная станция переведена на питание собственных нужд», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

Реклама

После обстрела со стороны украинских военных ЗАЭС функционирует в штатном режиме, работают два энергоблока, критических повреждений нет, сообщил Рогов в комментарии РИА «Новости». Также в норме находится радиационный фон на станции.

Реклама

«Радиационный фон соответствует норме», — привело агентство слова своего собеседника.

Накануне днем глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о том, что украинские военные прекратили обстреливать Запорожскую АЭС после того, как туда прибыли представители МАГАТЭ.

0 0 0 0 0 0