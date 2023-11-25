25 ноября 2023, 14:26
Атака штурмовиков Нацгвардии Украины захлебнулась в районе Григоровки в ДНР
Минобороны: атаку Нацгвардии Украины отразили на Краснолиманском направлении
Штурмовая группа Нацгвардии Украины попыталась атаковать позиции российских войск на Краснолиманском направлении. Как сообщили в Минобороны, атаку успешно отразили бойцы группировки «Центр».
Украинские военные пошли в атаку в районе населенного пункта Григоровка в Донецкой Народной Республике.
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«Слаженными действиями подразделений группировки войск „Центр“, ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 5-й бригады Нацгвардии Украины», — отметили в Минобороны.
ВС России также поразили живую силу и технику 47-й механизированной бригады ВСУ в районе Петровского в Луганской Народной Республике. Противник лишился до 55 военнослужащих и двух пикапов.
В ВСУ заявили, что в ночь на 25 ноября российские беспилотники совершили рекордное количество атак по территории страны.
Минобороны РФ
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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