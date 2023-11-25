Важное 25 ноября 2023, 14:26 Атака штурмовиков Нацгвардии Украины захлебнулась в районе Григоровки в ДНР Минобороны: атаку Нацгвардии Украины отразили на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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Штурмовая группа Нацгвардии Украины попыталась атаковать позиции российских войск на Краснолиманском направлении. Как сообщили в Минобороны, атаку успешно отразили бойцы группировки «Центр».

Украинские военные пошли в атаку в районе населенного пункта Григоровка в Донецкой Народной Республике.

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«Слаженными действиями подразделений группировки войск „Центр“, ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 5-й бригады Нацгвардии Украины», — отметили в Минобороны.

ВС России также поразили живую силу и технику 47-й механизированной бригады ВСУ в районе Петровского в Луганской Народной Республике. Противник лишился до 55 военнослужащих и двух пикапов.

В ВСУ заявили, что в ночь на 25 ноября российские беспилотники совершили рекордное количество атак по территории страны.