23 апреля 2023, 18:32
Артисты ансамбля песни и пляски ЦВО выступили для военнослужащих в зоне СВО — видео
Минобороны РФ: артисты ансамбля песни и пляски ЦВО выступили для военнослужащих в зоне СВО
Для бойцов артиллерийских подразделений в зоне специальной военной операции (СВО) артисты ансамбля песни и пляски ЦВО устроили концерт. Видео выступления опубликовала пресс-служба Министерства обороны России.
На импровизированной сцене музыканты исполнили несколько народных песен, а также композиции отечественных исполнителей.
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«Особым событием в ходе концерта стало поздравление артистами ансамбля одного из военнослужащих с днем рождения», — передали в пресс-службе.
Артисты также передали военным открытки и письма со словами поддержки. Их писали школьники из разных регионов России.
Ранее «360» писал, что российские военные освободили два квартала в западной части Артемовска. Отряды штурмовиков прикрывали подразделения воздушно-десантных войск. Кроме того, авиация сумела уничтожить две украинские диверсионно-разведывательные группы противника в Харьковской области.
Военный эксперт Евгений Михайлов в беседе с редакцией рассказывал, что успехи России замечают не только украинские власти, но и Запад. Моральный дух диверсантов ВСУ упал, кроме того, у них очень низок уровень психологической подготовки.
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