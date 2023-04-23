Спецоперация 23 апреля 2023, 18:32 Артисты ансамбля песни и пляски ЦВО выступили для военнослужащих в зоне СВО — видео Минобороны РФ: артисты ансамбля песни и пляски ЦВО выступили для военнослужащих в зоне СВО Prt Scr / Пресс-служба Минобороны

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Для бойцов артиллерийских подразделений в зоне специальной военной операции (СВО) артисты ансамбля песни и пляски ЦВО устроили концерт. Видео выступления опубликовала пресс-служба Министерства обороны России.

На импровизированной сцене музыканты исполнили несколько народных песен, а также композиции отечественных исполнителей.

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«Особым событием в ходе концерта стало поздравление артистами ансамбля одного из военнослужащих с днем рождения», — передали в пресс-службе.

Артисты также передали военным открытки и письма со словами поддержки. Их писали школьники из разных регионов России.

Ранее «360» писал, что российские военные освободили два квартала в западной части Артемовска. Отряды штурмовиков прикрывали подразделения воздушно-десантных войск. Кроме того, авиация сумела уничтожить две украинские диверсионно-разведывательные группы противника в Харьковской области.

Военный эксперт Евгений Михайлов в беседе с редакцией рассказывал, что успехи России замечают не только украинские власти, но и Запад. Моральный дух диверсантов ВСУ упал, кроме того, у них очень низок уровень психологической подготовки.