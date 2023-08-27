Спецоперация 27 августа 2023, 23:19 Артиллеристы ЗВО атаковали бронегруппе ВСУ в Харьковской области РИА «Новости»: артиллеристы ЗВО атаковали бронегруппу ВСУ в Харьковской области РИА «Новости»

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Артиллеристы первой гвардейской танковой ЗВО атаковали бронегруппу ВСУ в Харьковской области и вынудили противника покинуть позиции. Подробности сообщил РИА «Новости» один из российских военных.

«Были предприняты попытки на наступление на наши позиции мотострелкового батальона. <…> Нанесено огневое поражение, после чего противник начал отступление и скрылся в лесопосадке», — сообщил собеседник агентства.

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Военнослужащий отметил, что в составе бронегоруппы было 15 человек и боевые бронированные машины. После российского удара ВСУ понесли потери погибшими и ранеными, которых позднее эвакуировали с поля боя.

ВС России 26 августа успешно отразили пять атак штурмовых отрядов украинской армии. Отряды противника остановили у Синьковки, Новоселовского, Райгородка и Новоегоровки, сообщили в Минобороны России.