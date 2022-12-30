Спецоперация 30 декабря 2022, 15:28 Артиллеристы ВС России уничтожили колонну украинской техники в ДНР — СМИ РИА «Новости»: артиллеристы ВС РФ уничтожили колонну техники ВСУ в ДНР РИА «Новости»

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Артиллеристы Западного военного округа нанесли эффективный удар по колонне украинской техники в Длнецкой Народной Республике, сообщил корреспондент РИА «Новости» с места событий. ВС России применили орудие «Гиацинт-Б».

Обнаружив цель, разведка сообщила, что основная колонна стоит на месте, два автомобиля «спускаются на юг». Артиллеристы получили координаты и приказ «погасить» колонну. Выстрелив из орудия 152-миллиметрового калибра, российские военнослужащие сразу попали в цель, а затем сменили позиции, чтобы не попасть под вероятный ответный удар.

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Во время сегодняшнего брифинга официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков также доложил о поражении техники противника. В частности, за последние сутки ВС России уничтожили в ДНР две самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика», боевую машину РСЗО «Град», сбили два украинских вертолета и самолет МиГ-29, а также шесть ударных беспилотников. В ДНР и Харьковской области ликвидировали две гаубицы, в Сумской области — радиолокационную станцию ЗРК С-300.

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