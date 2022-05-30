Артиллеристы ВС РФ вспомнили, как взяли в плен националистов на «Азовстали»

Шесть российских военных артиллерийского подразделения взяли в плен 167 националистов, бежавших из окружения с территории «Азовстали» в Мариуполе. Об этом сообщил телеканалу «Звезда» военнослужащий ВС РФ.

«Сыграл тот фактор, что они нас не видели. Мы обошли с двух сторон, дали несколько очередей поверх голов. Одна группа в количестве трех человек контролировала выход, вторая — контролировала именно самих людей, чтобы не хватали оружие и экипировку. И по одному их с посадки выводили, и уже укладывали рядом на землю», — рассказал он.

По его словам, взять удалось диверсионную группу, в составе которой был один наемник из Хорватии.

Российские силы полостью освободили «Азовсталь» 21 мая. Большинство служащих ВСУ и националистов сложили оружие и сдались. Боевик нацбатальона «Азов»* признался, что он и другие вышли с территории завода и сдались в плен по приказу командования.

*Нацбатальон «Азов» — террористическая организация, запрещенная в России.