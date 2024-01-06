Спецоперация 06 января 2024, 04:47 Артиллеристы ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ одним выстрелом РИА «Новости»

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На Купянском направлении артиллеристы из 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» одним выстрелом уничтожили вражеский блиндаж. Как оказалось, там находился командный пункт ВСУ, сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

Сначала в дело вступили подразделения, ответственные за работу беспилотников. Они выявили цели и передали координаты в пункт управления. Далее сработали артиллеристы, чей расчет гаубицы поразили вражеский командный пункт в первого выстрела.

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«В настоящее время работаем по опорникам, живой силе ВСУ. Также поражаем технику противника, проводим контрбатарейную борьбу. Цели разные, их хватает. Работы у нас достаточно», — рассказал командир расчета с позывным Мечта.

Бойцы группировки «Запад» регулярно показывают слаженную работу. Ранее разведка войск выявила передвижение вражеских сил под Купянском, после чего артиллерия нанесла удар по украинским военнослужащим.

Для подавления беспилотников противника российские бойцы из группировки «Запад» используют современный комплекс радиоэлектронной борьбы. Он обеспечивает защиту со всех ракурсов, подавляя все источники радиоизлучения.