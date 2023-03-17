Спецоперация 17 марта 2023, 12:55 Артиллеристы ВС РФ потопили баржу с диверсантами ВСУ на Каховском водохранилище Сальдо: ВСУ потеряли десятки солдат при попытке высадки десанта ВСУ на левый берег Днепра РИА «Новости»

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Артиллеристы союзных сил успешно пресекли попытку высадки украинских диверсантов на левый берег Днепра в Херсонской области. Об этом в беседе ТАСС рассказал врио губернатора Владимир Сальдо.

«Артиллеристы потопили баржу с вражеским десантом, переплывавшую Каховское водохранилище», — сообщил он.

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По его словам, в результате успешного выполнения этой боевой задачи союзными силами ВСУ потеряли несколько десятков военнослужащих.

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Также Сальдо отметил, что эта попытка украинских диверсантов прорваться на левый берег Днепра стала самой крупной за последнее время. Также он назвал этот маневр со стороны ВСУ достаточно провальным и безуспешным по сравнению с предыдущими.

Сальдо подчеркнул, что украинская армия регулярно направляет небольшие отряды диверсантов для высадки на левом берегу Днепра в Херсонской области. По его словам, эта зона находится под постоянным контролем союзных сил, что позволяет предотвращать подобные маневры со стороны ВСУ.