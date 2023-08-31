31 августа 2023, 06:00
Артиллеристы ВДВ сорвали атаку ВСУ на западе от Артемовска
Минобороны РФ: артиллеристы ВДВ сорвали атаку ВСУ на западе от Артемовска
Артиллеристы ВДВ с помощью 122-миллиметровых гаубиц Д-30 сорвали атаку украинских военных на западе от Артемовска. Как отметили в Минобороны РФ, российские силы уничтожили перешедшего в наступление противника, указал ТАСС.
Места скопления ВСУ в лесопосадках недалеко от Артемовска раскрыл расчет БПЛА российских десантников. ВС РФ нанесли удар по противнику как только разведывательная группа передала координаты на пункт управления артиллерией.
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В Минобороны России отметили, что большую группу пехоты противника уничтожили прицельным огнем гаубиц. Как отмечается, в лесопосадке украинские военные пытались найти укрытие.
«Враг был деморализован и отступил, бросив в лесополосе своих раненых солдат», — отметили в Министерстве обороны России.
Российские военные также отразили атаки штурмовых групп ВСУ на Краснолиманском направлении. Подразделения группировки войск «Центр» отразили атаку ВСУ в районах Ямполовского участка и Серебрянского лесничества.
Специальная военная операция РФ на Украине
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