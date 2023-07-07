Спецоперация 07 июля 2023, 08:37 Артиллеристы в ДНР получили снаряды с повышенной дальностью огня РИА «Новости»: артиллеристы под Авдееевкой получили снаряды с повышенной дальностью огня Пресс-служба Минобороны

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Российским артиллеристам под Авдеевкой (ДНР) подвезли новые снаряды, позволяющие увеличить дальность прицельной стрельбы. Об это военный ВС России сообщил РИА «Новости».

По его словам, он и другие артиллеристы работают в направлении Авдеевки очень давно. Они постоянно маскируются, переезжают с места на место, смотрят позиции. Очень часто там летают беспилотники. Сами бойцы работают на гаубицах «Мста-Б» 2А65. В основном в этих местах идет контрбатарейная борьба.

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«Иногда бывает вооруженная военная техника, также подавляем. Недавно выдали новые снаряды — раньше мы доставали до 24 километров, сейчас достаем до 29, что и позволяет подавлять противника на такой дистанции», — рассказал собеседник агентства.

По данным Минобороны, за прошлые сутки удалось уничтожить 86 артиллерийских расчетов, 119 районов с украинскими военными и техникой, а также три пункта управления. Российские средства ПВО сбили два самолета Су-25 ВСУ.