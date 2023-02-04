04 февраля 2023, 10:31
Артиллеристы уничтожили склад с боеприпасами украинских боевиков на правом берегу Днепра
РИА «Новости»: артиллеристы уничтожили склад с боеприпасами ВСУ под Херсоном
Склад с боеприпасами ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области уничтожил артиллерийский расчет ВС России. Об этом сообщил источник РИА «Новости».
«Ночью артиллерийским огнем уничтожен склад с боеприпасами в районе населенного пункта Понятовка», — уточнил собеседник агентства. .
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На территории, которая находится под контролем киевских властей, ликвидировали десять украинских боевиков. Шесть солдат получили ранения. По словам источника, противник также потерял четыре автомобиля.
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В пятницу, 3 февраля, российские войска ликвидировали два склада боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Кураховка и Михайловка Донецкой Народной Республики.
В тот же день Минобороны РФ сообщило об уничтожении топливного хранилища для танков ВСУ около города Красноармейска. Украинские боевики лишились пусковой установки тактических ракет «Точка-У» и зенитного ракетного комплекса NASAMS.
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