27 февраля 2024, 07:06
Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Запорожском направлении
МО: артиллерия ВДВ уничтожила опорный пункт ВСУ на Запорожском направлении
Российские артиллеристы гвардейского горного соединения ВДВ ликвидировали личный состав ВСУ в одном из опорных пунктов боевиков на Запорожском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«Средствами объективного контроля в ходе воздушной разведки в населенном пункте Вербовое выявили участки местности со скоплением личного состава противника. Информацию передали артиллерийскому полку ВДВ», — отметили в ведомстве.
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После этого расчеты реактивных систем залпового огня «Град» получили задание и вышли в район огня.
«Расчетами „Града“ бойцы горного соединения ВДВ ликвидировали живую силу противника на опорном пункте», — добавили в Минобороны.
Ранее ВС России уничтожили самоходную артиллерийскую установку Archer производства Швеции ударом беспилотника «Ланцет».
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