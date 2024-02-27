Спецоперация 27 февраля 2024, 07:06 Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Запорожском направлении МО: артиллерия ВДВ уничтожила опорный пункт ВСУ на Запорожском направлении РИА «Новости»

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Российские артиллеристы гвардейского горного соединения ВДВ ликвидировали личный состав ВСУ в одном из опорных пунктов боевиков на Запорожском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Средствами объективного контроля в ходе воздушной разведки в населенном пункте Вербовое выявили участки местности со скоплением личного состава противника. Информацию передали артиллерийскому полку ВДВ», — отметили в ведомстве.

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После этого расчеты реактивных систем залпового огня «Град» получили задание и вышли в район огня.

«Расчетами „Града“ бойцы горного соединения ВДВ ликвидировали живую силу противника на опорном пункте», — добавили в Минобороны.

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