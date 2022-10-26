Артиллеристы ударили по позиции ВСУ из «Акации» | 360°

26 октября 2022, 09:23
Артиллеристы ударили по позиции ВСУ из «Акации»
Минобороны России показало удар по ВСУ из артустановки 2С3 «Акация»
Артиллеристы Южного военного округа нанесли очередной удар по позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) из установки 2С3 «Акация». Видео Минобороны России опубликовали «Известия».
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Гаубицы калибром 152 миллиметра применяют в зоне спецоперации. С их помощью российские военные уничтожают военную технику, укрепления и другие объекты противника. Сразу после удара расчеты этих самоходных артиллерийских установок не тратят времени и переходят на другие огневые позиции и снова бьют.
«Акация» также эффективна для ударов по колоннам техники. Военные показали их боевую работу вместе с гаубицами «Мста-Б» — военные успешно ударили с закрытых позиций по БМП, большегрузным колесным автомобилям и бойцам ВСУ. Пушки поставили в лесополосе, укрыли специальным брезентом и ветками.
Военнослужащий бригады в составе расчета самоходной артиллерийской установки 2С3 «Акация» с позывным Межа ранее объяснил журналистам, почему украинская армия привлекает к работе большое число наемников. Иностранцы хорошо владеют оружием, которое киевскому режиму поставляют с Запада.
Минобороны РФ
Оружие
Специальная военная операция РФ на Украине
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