Артиллеристы ударили по позиции ВСУ из «Акации» | 360°

Спецоперация 26 октября 2022, 09:23 Артиллеристы ударили по позиции ВСУ из «Акации» Минобороны России показало удар по ВСУ из артустановки 2С3 «Акация» РИА "Новости"

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Артиллеристы Южного военного округа нанесли очередной удар по позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) из установки 2С3 «Акация». Видео Минобороны России опубликовали «Известия».

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Гаубицы калибром 152 миллиметра применяют в зоне спецоперации. С их помощью российские военные уничтожают военную технику, укрепления и другие объекты противника. Сразу после удара расчеты этих самоходных артиллерийских установок не тратят времени и переходят на другие огневые позиции и снова бьют.

«Акация» также эффективна для ударов по колоннам техники. Военные показали их боевую работу вместе с гаубицами «Мста-Б» — военные успешно ударили с закрытых позиций по БМП, большегрузным колесным автомобилям и бойцам ВСУ. Пушки поставили в лесополосе, укрыли специальным брезентом и ветками.

Военнослужащий бригады в составе расчета самоходной артиллерийской установки 2С3 «Акация» с позывным Межа ранее объяснил журналистам, почему украинская армия привлекает к работе большое число наемников. Иностранцы хорошо владеют оружием, которое киевскому режиму поставляют с Запада.