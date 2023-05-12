Спецоперация 12 мая 2023, 07:04 Артиллеристы рассказали о роли гаубицы «Мста-Б» на передовой Командир батареи Дон рассказал, как уничтожил гаубицей «Мста-Б» французских наемников

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Расчеты гаубиц «Мста-Б» Западного военного округа заступили на передовую. Возможности орудий позволили им уничтожать любые цели, от танков до опорных пунктов Вооруженных сил Украины. Командир батареи с позывным Дон рассказал Минобороны России о бое с французскими наемниками.

Российские гаубицы калибра 152 миллиметра выставили на линии соприкосновения. По словам артиллеристов, они хорошо показали себя при выполнении любых задач — уничтожили танки, боевые машины пехоты, опорные пункты, настигали операторов беспилотников и украинские подразделения.

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«Выполняли задачи по удержанию линии обороны на берегу водохранилища. И большое количество наемников заходило, в частности французского легиона. Поставили задачи на уничтожение колонны. С пехотой поразили более 40 машин», — рассказал командир Дон.

Его сослуживец с позывным Иркутск пошел на службу по собственному желанию. Он с детства мечтал стать военным, родители поддержали его идею. Половина батареи — мобилизованные, настрой, по словам военнослужащего, у всех боевой и позитивный.

Военный историк Юрий Кнутов назвал «Мста-Б» неприхотливой и мобильной по сравнению с американской гаубицей М-777.