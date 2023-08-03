Спецоперация 03 августа 2023, 09:21 Артиллеристы помешали переброске резервов ВСУ на Купянском направлении Минобороны: артиллеристы помешали переброске резервов ВСУ на Купянском направлении РИА «Новости»

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Российские артиллеристы сорвали операцию Вооруженных сил Украины (ВСУ) по переброске резервов на Купянское направление. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский в беседе с РИА «Новости».

«В полосе обороны первой танковой армии противник дважды в течение дня пытался перебросить тактические резервы из состава 25-й отдельной воздушно-десантной бригады и 32-й отдельной механизированной бригады на передовые позиции», — рассказал он.

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По его словам, украинские военные хотели перебросить резервистов в районы населенных пунктов Новоселовское и Берестовое. Около последнего истребитель-бомбардировщик Су-34 ВС России ударил по скоплению военных, пункту управлению и огневым средствам подразделений 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ.

Российские силы сорвали на этом направлении за последние сутки две контратаки украинцев около леса Попов (ЛНР). ВСУ в итоге потеряли бойцов, один миномет и грузовой автомобиль «Урал».