Спецоперация 21 июля 2023, 06:57 Артиллеристы «обстреляли» ВСУ на Краснолиманском направлении листовками ВС России сбросили на позиции ВСУ на Краснолиманском направлении листовки о сдаче в плен

Читать 360tv в

Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» сбросили на позиции Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении листовки с призывом сложить оружие. Об устройстве специальных агитационных снарядов рассказали в Минобороны России.

В реактивный боеприпас калибра 122 миллиметра вместо поражающих элементов и взрывчатки вложили рулоны с тысячей листовок. На видео показали, как артиллеристы аккуратно разложили их — украинским военным предложили сложить оружие, сдаться в плен и тем самым сохранить себе жизнь.

Реклама

Таймеры взрывателей таких агитационных боеприпасов поставили на разное время срабатывания. После запуска снаряды «поразили» площадь больше квадратного километра, чтобы листовки могли прочесть максимальное количество бойцов ВСУ.

Украинские военные регулярно сдавались в плен и рассказывали о преступлениях киевского режима. Только 20 июня на Краснолиманском направлении после боев с группировкой войск «Центр» восемь человек сложили оружие.