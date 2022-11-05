Артиллеристы Народной милиции ДНР уничтожили украинское орудие «Мста-Б» | 360°

Спецоперация 05 ноября 2022, 09:55 Артиллеристы Народной милиции ДНР уничтожили украинское орудие «Мста-Б» НМ ДНР: артиллеристы 11-го полка уничтожили украинское орудие «Мста-Б»

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Артиллеристы 11-го гвардейского полка Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики уничтожили орудие ВСУ «Мста-Б». Видео о том, как это происходило, появилось в Telegram-канале НМ ДНР.

По данным республиканской Народной милиции, операторы беспилотников выявили огневую позицию украинской гаубицы в лесополосе. Позиция была замаскирована.

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«По цели немедленно был открыт артиллерийский огонь, в результате чего орудие было уничтожено», — добавили представители НМ ДНР.

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Ранее они показывали, как работает противотанковое снайперское оружие «Корнет». Новые противотанковые ракетные комплексы значительно расширяют боевые возможности Народной милиции по уничтожению огневых точек и наблюдательных пунктов противника.

Накануне Минобороны сообщило, что ВС России уничтожили на Украине цеха по производству ракетных двигателей. Вооруженные силы РФ бьют по украинским объектам энергетической инфраструктуры и военного управления.