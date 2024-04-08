08 апреля 2024, 07:50
Артиллеристы ликвидировали наводчика ВСУ на Гуляйпольском направлении
Командир: артиллеристы ликвидировали наводчика ВСУ на Гуляйпольском направлении
Артиллеристы ВС России уничтожили наводчика ВСУ, который на Гуляйпольском направлении корректировал огонь по российским позициям. Об этом РИА «Новости» сообщил командир самоходного гаубичного дивизиона, доброволец с Дальнего Востока с позывным «Чех».
«Мы работали на боевом дежурстве, выехали на позицию команде. По корректировке беспилотника отстрелялись, потом нам сказали, что мы уничтожили корректировщика ВСУ», — сказал он.
Реклама
На предоставленных кадрах можно увидеть, как корректировщик ВСУ активно перемещался в лесополосе, после чего по его наблюдательному пункту нанесли точный удар.
Военнослужащий добавил, что 30-40 выстрелов в день является нормой, снарядного голода нет.
Ранее стало известно, что российские истребители Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении фугасными бомбами, не входя в зону поражения ПВО.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама