Спецоперация 08 апреля 2024, 07:50 Артиллеристы ликвидировали наводчика ВСУ на Гуляйпольском направлении Командир: артиллеристы ликвидировали наводчика ВСУ на Гуляйпольском направлении РИА «Новости»

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Артиллеристы ВС России уничтожили наводчика ВСУ, который на Гуляйпольском направлении корректировал огонь по российским позициям. Об этом РИА «Новости» сообщил командир самоходного гаубичного дивизиона, доброволец с Дальнего Востока с позывным «Чех».

«Мы работали на боевом дежурстве, выехали на позицию команде. По корректировке беспилотника отстрелялись, потом нам сказали, что мы уничтожили корректировщика ВСУ», — сказал он.

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На предоставленных кадрах можно увидеть, как корректировщик ВСУ активно перемещался в лесополосе, после чего по его наблюдательному пункту нанесли точный удар.

Военнослужащий добавил, что 30-40 выстрелов в день является нормой, снарядного голода нет.

Ранее стало известно, что российские истребители Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении фугасными бомбами, не входя в зону поражения ПВО.