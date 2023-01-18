Важное 18 января 2023, 14:27 Артиллеристы и морпехи остановили атаки украинских войск в ДНР Минобороны: ВС России сорвали попытки ВСУ атаковать на Южно-Донецком направлении РИА «Новости»

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Российские войска предотвратили нападение Вооруженных сил Украины на три населенных пункта в Донецкой Народной Республике. Об успехах спецоперации за сутки рассказал на брифинге представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Артиллерия Восточного, Южного военных округов и морская пехота Тихоокеанского флота вели бои на Южно-Донецком направлении. Они узнали о планах ВСУ силами до трех штурмовых групп пойти в атаку в сторону населенных пунктов Урожайное, Степное и Сладкое и сорвали нападения.

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Погибли до 90 украинских бойцов. ВСУ также остались без семи автомобилей, четырех боевых бронированных машин и пикапа.

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На Донецком направлении российские войска освободили населенный пункт Соль. Его взяли силами штурмовых отрядов при поддержке артиллерии, ракетных войск, армейской и оперативно-тактической авиации. Под Краматорском уничтожили склад, на котором хранили боеприпасы к реактивным системам залпового огня «Град» и HIMARS.