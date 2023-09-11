Спецоперация 11 сентября 2023, 07:26 Артиллеристы группировки «Восток» пресекли наступление ВСУ на Южно-Донецком направлении РИА «Новости»: артиллерия сорвала наступление ВСУ на Южно-Донецком направлении РИА «Новости»

Читать 360tv в

Артиллеристы группировки войск «Восток» сорвали попытку Вооруженных сил Украины перейти в наступление на участке Южно-Донецкого направления. Об этом РИА «Новости» сообщил глава пресс-центра группировки Олег Чехов.

«В ходе одного из боев артиллеристам под командованием капитана Андронова удалось сосредоточенным огнем поразить колонну вражеской техники с живой силой», — указал Чехов.

Реклама

В результате противник не смог добиться успеха и перейти в наступление, уточнил глава пресс-центра «Востока». ВС России удержали свои позиции.

Чехов отметил, что командир взвода гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона мотострелковой бригады капитан Александр Андронов выполнял задачи по отражению атак ВСУ на участке Южно-Донецкого направления.

Ранее потери ВСУ на Донецком направлении превысили 215 боевиков за сутки. Также Вооруженные силы России ликвидировали четыре автомобиля, две американские системы М777, гаубицу Д-20, противотанковую «Рапиру», а также станцию радиоэлектронной борьбы с беспилотниками «Буковель-AD».