Спецоперация 31 июля 2023, 08:24 Артиллеристы группировки «Юг» поразили стартовую площадку беспилотников ВСУ в ДНР Минобороны: артиллеристы ВС РФ поразили стартовую площадку беспилотников ВСУ в ДНР РИА «Новости»

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Артиллерия группировки войск «Юг» ВС России нанесла удар по стартовой площадке беспилотников ВСУ в Донецкой Народной Республике. Кроме того, противник лишился склада боеприпасов, сообщил ТАСС.

По словам начальника пресс-центра группировки «Юг» Вадима Астафьева, удары по складу 28-й механизированной бригады ВСУ и стартовой площадке БПЛА с двумя дронами нанесли в районах Красного и Белой Горы.

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На соледаро-артемовском направлении авиация группировки поразила четыре пункта временной дислокации подразделений ВСУ. В районах Клещеевки и Андреевки в ДНР экипажи вертолетов ВС РФ уничтожили танк и два БТР противника. Один из бронетранспортеров был американского производства М113.

Подразделения спецназначения соединения Южного военного округа выявили и уничтожили три группы пехоты ВСУ общей численностью до 14 военнослужащих, пулеметный расчет, САУ и миномет на опорных позициях в районах Дылеевки, Озеряновки, Спорного, Победы и Марьинки, заключил Астафьев.