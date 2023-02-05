Спецоперация 05 февраля 2023, 13:58 Артиллеристы Донецкого армейского корпуса сорвали эвакуацию ВСУ НМ ДНР сообщила об успешном срыве эвакуации подразделения ВСУ из зоны боевых действий РИА «Новости»

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Артиллеристы Донецкого армейского корпуса в ходе боевых действий сорвали эвакуацию подразделения украинских боевиков из зоны поражения. Об этом сообщила пресс-служба Народной милиции ДНР.

На помощь украинской пехоте прибыл бронетранспортер, однако оказался под огнем артиллерии. Командование машины после первого попадания бросило своих товарищей и трусливо скрылось из зоны поражения, а оставшихся боевиков накрыл шквальный огонь.

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Ранее российский разведчик с позывным Горец сообщил о занятии ряда украинских позиций в зоне СВО. По его словам, бойцы во время выполнения боевой задачи ясно слышали по радиостанции польскую речь.

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Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович сообщал, что военнослужащих ВСУ на поле боя в ближайшие пару месяцев ждут проблемы. По его словам, российская группировка войск превосходит украинскую по численности и количеству вооружений.