Спецоперация 08 апреля 2024, 16:23 Артиллеристы бригады «Север-V» атаковали ВСУ под Богдановкой Артиллерия бригады «Север-V» поддерживает продвижение ВС России у Богдановки РИА «Новости»

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Артиллеристы бригады «Север-V» добровольческого корпуса оказали российским войскам помощь в продвижении в Донецкой Народной Республике. Бойцы наносят удары по позициям Вооруженных сил Украины в окрестностях Богдановки, сообщило РИА «Новости».

На видео попал момент уничтожения цели. Артиллеристы наносили точные удары по одной из позиций украинских боевиков. В результате очередного удара у противника сдетонировал боекомплект.

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Для ликвидации целей артиллеристы бригады «Север-V» использовали гаубицы Д-30 калибра 122 миллиметра.

Как сообщил паблик «Военная хроника», российские бойцы атаковали базу специального элитного подразделения Вооруженных сил Украины «Волки Да Винчи». Оно дислоцируется в Славянске на территории машиностроительного завода. Этот удар российский войск назвали одним из самых результативных.