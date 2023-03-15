Спецоперация 15 марта 2023, 19:18 Артиллерист назвал причины трудного штурма Марьинки Командир артиллерийского полка: Марьинку сложно взять из-за бетонных укреплений ВСУ РИА «Новости»

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Марьинку трудно взять из-за того, что бойцы Вооруженных сил Украины возвели там бетонные укрепления за время многолетней подготовки. Об этом РИА «Новости» рассказал командир дивизиона 381-го артиллерийского полка.

Пригородное село Марьинка находится на юго-западе Донецка. Там проходят кровопролитные бои. Именно из этого села ВСУ зачастую ведут обстрелы столицы Донецкой Народной Республики.

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«Противник очень хорошо укрепился, многие года он там строил свою оборону. Поэтому тяжело пехоте продвигаться», — отметил артиллерист.

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По его словам, пехотинцы берут дом за домом. Однако бои даются тяжело. Бойцы стараются осторожно продвигаться, чтобы было меньше потерь с российской стороны.

Командир пояснил, что ВСУ обустроили в Марьинке бетонные бункеры. Их сложно штурмовать, а разрушить можно только из самоходного миномета «Тюльпан». Бойцы корректируют огонь с помощью беспилотников, которые ВСУ активно пытаются сбить.

Командир не дал прогнозов по освобождению Марьинки. Впереди тяжелые бои, добавил он.

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские подразделения постоянно перебрасывают новые резервы в Марьинку. ВСУ удалось закрепиться на одной десятой части населенного пункта.