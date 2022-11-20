Спецоперация 20 ноября 2022, 20:37 Артиллерийский удар по ВСУ на Сватовском направлении показали на видео ВС России предотвратили наступление ВСУ на Сватовском направлении Пресс-служба Минобороны

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Российские военные нанесли удар по живой силе и военной технике ВСУ. Видео с работой артиллерии по позиции противника опубликовали в Telegram-канале «Работайте, братья!».

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По данным издания, украинские военные попытались организовать наступление на Сватовском направлении. Их позиции обнаружили и нанесли по ним артиллерийский удар. Видео сняли при помощи квадрокоптера.

Днем 19 ноября российские военные начали наступление в ДНР, сообщило издание «Утро.ру». Там рассказали, что в результате предпринятых действий ВС России уничтожили 120 украинских военнослужащих на Донецком направлении и более 60 бойцов ВСУ на Купянском направлении. На Краснолиманском направлении удалось отбить атаку армии Украины.

Российские военные инженеры приступили к установке малозаметных фортификационных сооружений в зоне проведения спецоперации. В Минобороны рассказали, это значительно осложнит передвижение украинских военных на бронетехнике. Важно, что устанавливаемые объекты способны выдерживать артиллерийские удары — бойцы ВС России смогут вести огонь, оставаясь при этом в безопасности.