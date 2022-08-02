Артиллерийские батареи гаубиц «Гиацинт» разбили в ДНР

Российские войска нанесли удар по батареям гаубиц «Гиацинт», взводам реактивной системы залпового огня «Град» и артиллерийским взводам в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Военные обнаружили две артиллерийские батареи гаубиц «Гиацинт» вблизи населенных пунктов Дзержинск и Новгородское и нанесли удар.

Они также подавили четыре взвода РСЗО «Град» и девять артиллерийских взводов. Последние находились на огневых позициях вблизи населенных пунктов Северск, Артемовск, Авдеевка, Кирово, Пески, Орловка, Шахтерское, Великая Новоселка ДНР, Доброполье Запорожской области, Широкое и Березнеговатое Николаевской области, а также Русская Лозовая и Норцовка Харьковской области.

В общей сложности с начала проведения спецоперации российские войска уничтожили 361 зенитно-ракетный комплекс, 782 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3240 орудий полевой артиллерии и минометов и другие виды техники на вооружении украинских военных.